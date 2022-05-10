رئيسا فرنسا والصين يبحثان الوضع في أوكرانيا

أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصيني شي جين بينغ، بحثا خلاله الوضع في أوكرانيا والدعوة لوقف إطلاق النار والأزمة الغذائية.

وقال الإليزيه في بيان إن شي هنأ ماكرون على إعادة انتخابه وبحثا سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أن "الجانبين كررا التزامهما باحترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، واتفقا على الضرورة الملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وشددا على "ضرورة دعم جميع الجهود الرامية إلى تقديم الدعم الإنساني إلى السكان الأوكرانيين، وناقشا مخاطر أزمة الغذاء والاستجابة التي اقترحتها فرنسا في شكل مبادرة FARM (بعثة المرونة الغذائية والزراعية)".

وشجع ماكرون، الصين على الحفاظ على سياسة الانفتاح ومتابعتها، لا سيما في قطاع الأغذية الزراعية. واتفق رئيسا الدولتين على تعميق المشاريع الفرنسية الصينية في مجالات الطيران والطاقة النووية المدنية.

المصدر: الاليزيه