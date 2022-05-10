ارتفاع جديد بلا أي مبررات واضحة... هكذا أصبحت أسعار الألبان و الأجبان في دمشق؟

سجلت أسعار مشتقات الألبان و الأجبان ارتفاعاً جديداً في أسواق العاصمة دمشق و ذلك بعد نهاية عطلة العيد، بدون أي مبررات واضحة من التجار، ليصل سعر كيلو اللبنة إلى 12 ألف ليرة بارتفاع 2000 ليرة.

ووفقا لجولة فقد سجل كيلو الحليب سعراً قدره 2500 ليرة سورية ، في حين استقر سعر كيلو اللبن على مبلغ قدره 2800 ليرة سورية .

بينما بلغ سعر كيلو اللبنة حوالي 12 ألف ليرة سورية مقارنة بـ 10 آلاف ليرة سورية قبل العيد ، و وصل سعر علبة اللبنة زنة 500 غرام 5500 ليرة سورية ، بغض النظر عن نوعها .

وسجلت علبة الجبنة القابلة للدهن سعراً قدره 5700 ليرة سورية ، بينما بلغ سعر كيلو الجبنة البلدية نحو14 ألف ليرة سورية مقارنة بـ 12 ألف ليرة سورية قبل العيد ،و الجبنة الشلل نوع أول فقد وصل سعرها حد 15 آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد.

وفيما يخص الجبنة الحلوم فقد وصلت إلى سعر 17 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد

في حين بلغ سعر صحن البيض في أسواق العاصمة دمشق نحو 15 ألف ليرة سورية للصحن زنة 2 كيلو غرام ، وتراوح سعر البيضة بين 500 لـ 550 ليرة سورية

ونعيد التذكير أن الأسعار وسطية وتختلف من سوق لآخر