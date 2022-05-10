استئناف الامتحانات الجامعية في الحسكة

نجحت الجهود الروسية في إنهاء تعليق الدوام في الكلّيات الجامعية في محافظة الحسكة، وذلك بعد أقلّ من عشرة أيام على نجاح موسكو في فكّ الحصار الذي كانت تفرضه «قسد» على أحياء في مركزَي مدينتَي القامشلي والحسكة، الخاضعتَين لسيطرة الجيش السوري.

وجاء قرار استئناف الدوام بعد عدّة اجتماعات ضمّت ممثّلين عن جامعة الفرات الحكومية و«الاتحاد الوطني لطلبة سوريا»، وممثّلين عن «الإدارة الذاتية» الكردية، أدّت أخيراً إلى انطلاق الامتحانات الجامعية المعلّقة منذ شباط الفائت، مع دراسة إمكانية عودة الدوام بعد إتمام الامتحانات.

وأعلنت جامعة الفرات، رسمياً، إجراء الاختبارات في الفترة ما بين 14 أيار و4 حزيران، مع تحديد كلّية الآداب كمقرّ بديل مؤقّت لكلّية الهندسة المدنية، وكلّية العلوم كمقرّ مؤقّت بدلاً من كلّية الاقتصاد، علماً أن المقرَّين الأصليَين تمّ الاستيلاء عليهما من قِبَل «قسد» بعد هجوم «داعش» على سجن الثانوية الصناعية، الملاصق لمبنى الكلّيتَين.

وقال مصدر حكومي، إن «قرار الاستئناف جاء بعد تعهّد من ميليشيات قسد بإعادة مباني الكلّيات الجامعية، بما فيها المبنى الإداري لفرع الجامعة، مع تسليم كافة المخابر والمعدّات التي تمّت سرقتها».