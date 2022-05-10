استئناف الامتحانات الجامعية في الحسكة

10-05-2022

استئناف الامتحانات الجامعية في الحسكة

نجحت الجهود الروسية في إنهاء تعليق الدوام في الكلّيات الجامعية في محافظة الحسكة، وذلك بعد أقلّ من عشرة أيام على نجاح موسكو في فكّ الحصار الذي كانت تفرضه «قسد» على أحياء في مركزَي مدينتَي القامشلي والحسكة، الخاضعتَين لسيطرة الجيش السوري.

وجاء قرار استئناف الدوام بعد عدّة اجتماعات ضمّت ممثّلين عن جامعة الفرات الحكومية و«الاتحاد الوطني لطلبة سوريا»، وممثّلين عن «الإدارة الذاتية» الكردية، أدّت أخيراً إلى انطلاق الامتحانات الجامعية المعلّقة منذ شباط الفائت، مع دراسة إمكانية عودة الدوام بعد إتمام الامتحانات. 

وأعلنت جامعة الفرات، رسمياً، إجراء الاختبارات في الفترة ما بين 14 أيار و4 حزيران، مع تحديد كلّية الآداب كمقرّ بديل مؤقّت لكلّية الهندسة المدنية، وكلّية العلوم كمقرّ مؤقّت بدلاً من كلّية الاقتصاد، علماً أن المقرَّين الأصليَين تمّ الاستيلاء عليهما من قِبَل «قسد» بعد هجوم «داعش» على سجن الثانوية الصناعية، الملاصق لمبنى الكلّيتَين. 

وقال مصدر حكومي، إن «قرار الاستئناف جاء بعد تعهّد من ميليشيات قسد بإعادة مباني الكلّيات الجامعية، بما فيها المبنى الإداري لفرع الجامعة، مع تسليم كافة المخابر والمعدّات التي تمّت سرقتها».

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...