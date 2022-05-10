خلافٌ على أرض بالحسكة.. ثمنه وفاة وإصابة خطيرة

نشب اقتتال في ريف المالكية في الشمال الشرقي الأقصى من محافظة الحسكة نتيجة النزاع على أرض، أدى إلى وفاة رجل وإصابة آخر بجروح خطيرة، أُدخل على إثرها إلى العناية المركزة في إحدى مشافي المدينة.

وبحسب مصادر أهلية فإن مشاجرة حدثت في قرية أبو قير بريف المالكية نتيجة النزاع حول ملكية أرض لكنه تطور إلى اقتتال، فيما تدخل الأهالي والوجهاء في المنطقة لفض الاقتتال وضمان عدم تطوره وتوسعه .

وكان قد شهد ريف مدينة القامشلي خلال الشهر الماضي، اقتتال في قرية أبو ذويل نتيجة خلاف قديم وتنازع على أرض زراعية أدى إلى مقتل 7 أشخاص وحرق وتدمير عدد من المنازل.

