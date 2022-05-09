رسالة من مسؤول إسرائيلي إلى وزير إماراتي لإلغاء حكم إعدام

09-05-2022

رسالة من مسؤول إسرائيلي إلى وزير إماراتي لإلغاء حكم إعدام

أفادت وسائل إعلام عبرية أمس الأحد، بأن وزير إسرائيلي قد بعث برسالة خاصة إلى وزير الخارجية الإماراتي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أن عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، قد بعث برسالة إلى عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي.

وأكدت الإذاعة أن فريج قد سلم محمد آل خاجة، السفير الإماراتي في تل أبيب، رسالة تقضي بمحاولة تخفيف الحكم عن إسرائيلية تدعى فداء كيوان، أعلنت الإمارات عن إعدامها لحيازتها نصف كيلو غرام من مادة الكوكايين.

يذكر أن محكمة إماراتية قد أصدرت حكمها بالإعدام على الإسرائيلية، بعد رصد الشرطة الإماراتية لحيازتها نصف كيلو غرام من الكوكايين في شقتها التي تقيم فيها في البلاد.

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