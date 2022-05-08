52 مليار ليرة.. قيمة عقود بيع العقارات المنفذة يومياً في سوريا

أصدرت “وزارة المالية” تقريرها لبيانات البيوع العقارية والإيجار في جميع المحافظات داخل سوريا خلال العام الحالي.

وبيّن التقرير أن عدد عقود البيع المنفذة خلال الفترة من بداية العام الجاري ولغاية 28 نيسان الماضي والتي تعادل 71 يوم عمل فعلي بلغت 144.8 ألف عقد بمعدل نمو أسبوعي وصل إلى 6.4%، فيما بلغ المتوسط اليومي لعدد عقود البيع المنفذة في آخر أسبوع 2183 عقداً.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن محافظة ريف دمشق تصدرت المحافظات السورية من حيث عقود البيع المنفذة بنسبة وصلت إلى 25.5 من إجمالي العقود المنفذة أما أدنى نسبة فكانت في السويداء 3.7%.

وبلغ إجمالي القيمة الرائجة لعقود البيع المنفذة خلال الفترة المذكورة 3914 مليار ليرة بمعدل أسبوعي وصل إلى 5.6%، فيما بلغ متوسط القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة يومياً 52.3 مليار ليرة.

وبين التقرير أن عدد عقود البيع المنفذة من تاريخ 3 أيار عام 2021 ولغاية 28 نيسان الماضي بلغت 331 ألف عقد بلغت قيمتها الرائجة 10358 مليار ليرة.

ولفت التقرير أن عدد عقود الإيجار المنفذة خلال الفترة من بداية العام ولغاية 28 نيسان بلغت 65.9 ألف عقد بمعدل نمو أسبوعي بلغ 4.3%.

فيما وصل الوسطي اليومي لعدد عقود الإيجار المنفذة في 682 عقداً، وبلغ عدد عقود الإيجار المنفذة منذ 3 أيار عام 2021 ولغاية 28 نيسان الماضي 201 ألف عقد.