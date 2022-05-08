جامعة الفرات تعلن استئناف تقديم الامتحانات الجامعية في الحسكة

08-05-2022

جامعة الفرات تعلن استئناف تقديم الامتحانات الجامعية في الحسكة

بيّنت جامعة الفرات أن العملية الامتحانية للدورة الفصلية الأولى في الكليات والمعاهد التقانية التابعة لها في محافظة الحسكة ستستأنف بدءاً من يوم السبت القادم بعد توقف دام لمدة ثلاثة أشهر نتيجة ممارسات مليشيا قسد وسيطرتها على الكليات الجامعية في مناطق تواجدها ومنع التدريس فيها.

وأعلنت جامعة الفرات أن فرع الجامعة في محافظة الحسكة وما يحتويه من كليات جامعية معاهد تقانية سيقوم بتأمين المقرات والقاعات الامتحانية ومستلزمات التقدم للامتحانات والمراقبين لتقدم وفق الموعد المحدد وبما يضمن توفير الأجواء الجيدة لتقديم الطلبة امتحاناتهم.

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