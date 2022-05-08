08-05-2022
القبض على مجرمة قتلت طفلتها طعنا بالسكين في أشرفية صحنايا
ألقى مركز شرطة أشرفية صحنايا القبض على مجرمة أقدمت على قتل طفلة بعمر 3 سنوات طعنا بسكين في صدرها.
وقالت وزارة الداخلية إن مركز شرطة أشرفية صحنايا أخبر من قبل مشفى السلام بداريا بدخول الطفلة (نجاح -ع) تولد ٢٠١٩ مفارقة الحياة نتيجة تعرضها لطعنة في الصدر بأداة حادة.
وعلى الفور توجهت دوريات من مركز شرطة أشرفية صحنايا وباشرت التحقيق في الموضوع، وقد ادعت والدتها بأن طفلتها تم طعنها نتيجة اللعب مع طفل آخر حيث قام عن طريق الخطأ بطعنها ما أدى لوفاتها ومن خلال التوسع بالتحقيق وتقصي المعلومات تبين قيام والدتها المدعوة (آيات - ف) بطعن طفلتها نجاح بالسكين نتيجة غضبها وضغوط نفسية كانت تمر بها كونها مقيمة مع والدة زوجها وأقاربه في نفس المنزل.
تم مصادرة أداة الجريمة وتنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديمها إلى القضاء المختص أصولاً.
المصدر : وزارة الداخلية
إضافة تعليق جديد