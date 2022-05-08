طرأت جملة من الارتفاعات مؤخراً، على أسعار مواد البناء، حيث ارتفع سعر طن الإسمنت في السوق بنسبة 100%، ما جعل أسعار العقارات أقل من التكاليف المدفوعة.

واعتبر الخبير في الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي خلال تصريح صحفي، أن المشكلة بالنسبة للإسمنت ليست فقط بارتفاع أسعاره في السوق، بل بعدم توافره حالياً.

وأشار إلى أن هناك نقصاً واضحاً في المادة خلال الفترة الحالية، والتجار يبيعونها بأسعار متفاوتة ولكل تاجر سعر مبيع مختلف عن الآخر، مبيناً أن ارتفاع أسعار مواد البناء ترافق مع الأزمة الأوكرانية.

وحول تأثير ارتفاع مواد البناء على أسعار العقارات، بيّن أن الجمود الحاصل في حركة بيع وشراء العقارات، أدى إلى انخفاض واضح في بناء وحدات سكنية جديدة بسبب عدم وجود طلب على العقارات.

كما أضاف الخبير أن معظم مشاريع بناء الوحدات السكنية توقفت عن العمل نتيجة الارتفاع الكبير جداً في تكاليف البناء والإكساء، خصوصاً أن سعر طن الإسمنت في السوق وصل إلى ما يقارب 400 ألف، وطن الحديد لحدود 7 ملايين ليرة.

وتحدث الجلالي أن هناك انخفاضاً في الأسعار لكن بنسبة بسيطة تتراوح بين 10-20% في بعض المناطق مثل ضاحية قدسيا ومناطق أخرى محيطة بالعاصمة دمشق للسبب ذاته.