الإعلان عن نسبة تصويت المغتربين في انتخابات برلمان لبنان

كشف وزير الخارجية اللبناني “عبد الله بوحبيب” أن «نسبة تصويت المغتربين بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، بلغت 60%».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، عقب إغلاق صناديق الاقتراع المخصصة للمغتربين في دول السعودية، والكويت، وقطر، وسوريا، وسلطنة عمان، ومصر، والبحرين، والأردن، والعراق، وإيران.

في حين ستستمر المرحلة الثانية من اقتراع المغتربين اللبنانيين في 48 دولة أخرى، الأحد، فيما يجري الاقتراع داخل البلاد في 15 أيار 2022.

كما قال بوحبيب، إن «نسبة التصويت الإجمالية بلغت 60% من مجمل عدد المسجلين مسبقاً للمشاركة بالاقتراع».

وأضاف إن «18 ألفاً و225 شخصاً صوتوا في الانتخابات التي أقيمت في 10 دول، من أصل نحو 30 ألفاً مسجلين للاقتراع مسبقاً في تلك الدول».

في السياق ذاته، أفاد بأن «سوريا تصدرت النسبة الأعلى للاقتراع، حيث بلغت 84%، تليها إيران بـ74%، ثم قطر والبحرين وسلطنة عمان بـ66%».

يذكر أن الانتخابات النيابية في لبنان تجري كل 4 سنوات، حيث تتوزع مقاعد البرلمان الـ128.

تأتي الانتخابات في ظل أوضاع سياسية معقدة، وأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة يمر بها لبنان، فاقمها شح السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية نحو 90% من قيمتها.