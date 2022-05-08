عدوان جوي على دير الزور

تعرضت منطقة حويجة كاطع قرب الجسر المعلق في مدينة دير الزور لاعتداء جوي، مجهول المصدر.

واقتصرت المعلومات الأولية على وقوع اعتداء جوي، دون تحديد المصدر أو أي معلومات أخرى حول حجم الأضرار أو الإصابات.

يشار إلى أن جزيرة حويجة كاطع تقع وسط نهر الفرات، حيث تبعد نحو 100 متر من قرية الحسينية شمالاً، ويحدها من الغرب الجسر المعلق، والجنوب حي الحويقة، وتبلغ مساحتها نحو 2 كم فقط، وهي عبارة عن أراض زراعية.

وفي نهاية الشهر الماضي، استشهد 4 جنود وأصيب 3 آخرين، جراء عدوان “إسرائيلي” على محيط العاصمة دمشق.

كما تصدت دفاعاتنا الجوية لعدوان آخر من “إسرائيل” على منطقة مصياف، الواقعة غربي محافظة حماة في 9 من نيسان.