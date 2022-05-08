شيل: ستبيع محطات وقود روسية

تجري شركة “شيل بي إل سي” محادثات لبيع محطات الوقود في روسيا بعد انسحابها من البلاد رداً على الحرب في أوكرانيا.

وقال المكتب الصحفي لشركة شل في بيان «يمكننا تأكيد المفاوضات الجارية بشأن بيع شركة شل نفت التي تمتلك شبكة بيع بالتجزئة ومصنع زيوت التشحيم يقع في تورزوك.. أولويتنا الرئيسية هي سلامة موظفينا وعملياتنا، والحفاظ على التوظيف والامتثال للتشريعات الروسية».

مجلة “فوربس” ذكرت في وقت سابق يوم الجمعة نقلاً عن شخص لم تحدد هويته من مكتب شيل في روسيا، أن شركة “لوك أويل بي جي إس سي” (ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا)، والتي لديها شبكة تجزئة خاصة بها، هي المشتري الأكثر ترجيحاً، تضم شبكة البيع بالتجزئة التابعة لشركة شيل أكثر من 370 موقعاً ذا علامة تجارية في 28 مدينة في روسيا، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

قال “سيرجي ستارودوبتسيف” رئيس شركة شيل روسيا وفي بيان منفصل على موقع الشركة على الإنترنت إن، قال «عمليات مواقع البيع بالتجزئة التابعة لشركة شيل وكذلك مصنع زيوت التشحيم سيتم تعليقها مؤقتاً في الأيام المقبلة لتسهيل بيع شل نفت لمالك جديد».

وأعلن منتج النفط ومقره لندن عن نيته الخروج من روسيا في نهاية شباط ، قائلاً إنه «استثمارات شيل الرئيسية في البلاد ستشمل الشراكة مع شركة غازبروم في مشروع سخالين -2 للغاز الطبيعي المسال. كما لعبت دوراً في تمويل خط أنابيب الغاز المثير للجدل نورد ستريم 2 من روسيا إلى ألمانيا».

ويوم الخميس الفائت تلقت شركة شيل رسوم انخفاض بقيمة 3.89 مليار دولار فيما يتعلق بالخروج من روسيا، كان حوالي 15 ٪ منها متعلقاً بشيل نفط.