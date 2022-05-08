إلغاء إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة 

08-05-2022

إلغاء إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة 

إلغاء إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة 

تنفيذا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /٧/ لعام ٢٠٢٢ المتضمن عفواً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ ٢٠٢٢/٤/٣٠ عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

فقد تم إلغاء كافة البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث - توقيف - مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /٩/ لعام ٢٠٢١، وذلك بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى.

وزارة العدل

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