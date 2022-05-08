ما حقيقة انتشار الحمى النزيفية في الحسكة؟

انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير مؤكدة تفيد بانتشار فيروس الحمى النزيفية في مناطق بريف الحسكة الشرقي، وحدوث حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بها.

وحول مدى صحة هذه الأخبار، أكد مدير صحة الحسكة عيسى خلف لجريدتنا أنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الحمى النزيفية في مختلف المشافي العاملة في المحافظة والمراكز الصحية المنتشرة بالمنطقة أو توثيق حالة وفاة بذلك إضافة إلى أن مواقع التواصل لم تحدد بدقة أماكن الإصابة.

وأشار خلف إلى أن المديرية ستتابع الموضوع لرصد أي حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس .