الجامعة الافتراضية السورية ترفع أسعارها 50 بالمئة .. ورئيسها يُبرر السبب الكلف ارتفعت جداً

قرر مجلس الأمناء في الجامعة الافتراضية السورية رفع الأقساط والبدلات في الجامعة بنسبة خمسين بالمئة، لترتفع المادة التي كانت بـ 20 ألف ليرة إلى 30 ألف ليرة، بدءاً من المفاضلة الجديدة لهذا الفصل، وللطلاب الجدد فقط، بينما يحافظ الطلاب القدامى على نفس الأقساط والبدلات .



وقال رئيس الجامعة د.خليل العجمي «في كثيرٍ من الأوقات وصلنا للحد تماماً ما بين الميزانية “الاستثمارية والجارية” التي نصرفها وما بين العوائد، ولأننا مضطرين للحفاظ على هذا التوازن وعلى بعض الوفر لنضمن استمرارنا، من دون أن نحتاج للخزينة العامة، ولأن الكلف ارتفعت جداً في العامين الأخيرين».



وأضاف عجمي هناك كلف تتعلق بـ “بدلات” بعض الخدمات التي يتم تقديمها للطالب مثل “كشف العلامات” أو “مصدقة التخرج”، والتي تُطبع بشكلٍ خاص ومختلف عن الأوراق العادية، وتكلف الجامعة مبالغ مرتفعة جداً، مقابل “بدلات” محدودة جداً، لا بل أقل من الكلفة، زائد كلف البنية التحتية، التي باتت مرهقة للجامعة، كاللابتوب الذي تضعه الجامعة في مركز النفاذ، والذي كان سعره قبل سنتين 500 ألف ليرة، في حين وصل سعره اليوم لـ 5 مليون ليرة، أضف إلى ذلك أعمال الصيانة والتأهيل. لذلك وكنتيجةٍ لكل تلك الزيادات،.



معتبراً أن الزيادة ليست كبيرة، خاصة وأن بعض البدلات والأقساط ارتفع ليصل لمستوى الكلفة، مبرراً أن مبلغ 10 آلاف ليرة الذي قد تأخذه الجامعة – على سبيل المثال – من الطالب مقابل مصدقة تخرج، بالكاد بات يغطي الكلفة التي تتكلفها الجامعة من ورق وطباعة وأحبار.



وأكد العجمي أن التسجيل على المفاضلة مستمر، حيث تم تمديده لما بعد العطلة، ليتسنى للطلاب التسجيل على المفاضلة الكترونياً خلال فترة العيد، وإضافة يومين آخرين بعد عطلة العيد، لتسديد الأقساط والرسوم المترتبة عليهم، ليتفعَّل حسابهم ويصبحوا بذلك وبشكلٍ رسمي طلاباً في الجامعة الافتراضية السورية.



البعث