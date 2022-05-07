تعديل آلية تعبئة البنزين للدراجات النارية في سوريا

بالتزامن مع اشتداد وتيرة أزمة المحروقات، أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية تخفيض كميات التعبئة من البنزين المدعوم الممنوحة لأصحاب الدراجات النارية.



ونشرت الشركة عبر حساباتها الرسمية، أنه ونظراً للازدحام على محطات الوقود المخصصة للبيع بالسعر الحر فإنه تم تحديد سقف التعبئة الواحدة للدراجات النارية ب5 ليتر كل أسبوع بغية تأمين المادة لأكبر عدد ممكن.



وتمنح الشركة 15 لتر شهريا فقط، لأصحاب الدراجات النارية في حين يواجه أصحاب الدراجات صعوبة في الحصول على مخصصاتهم خلال الأسابيع الماضية، بسبب ندرة المحروقات في كافة أنحاء البلاد.



وكانت الشركة حددت قبل شهر تقريباً، مدة الرسالة لاستلام مادة البنزين المدعوم، 10 أيام للسيارات الخاصة، 6 أيام للسيارات العمومية، 10 أيام للدراجات النارية، مع بقاء كميات التعبئة دون أي تعديل.



يذكر أن محطات الأوكتان 95 في العاصمة دمشق أغلقت منذ 30 آذار / مارس الماضي ورافقها تأخر وصول رسالة البنزين المدعوم لأكثر من 15 يوم للسيارات الخاصة لتعود وتفتح أبوابها 1 من الشهر الجاري مجدداً.



وتجدر الإشارة إلى أن أزمة المحروقات عادت مؤخرا إلى المدن الرئيسية في سوريا، حيث شهدت بعض المحطات في دمشق، أزمة كبيرة في تأمين مادتي المازوت والبنزين، ما خلق “أزمة نقل خانقة خلال أيام رمضان الأخيرة، وسط انتظار السائقين لعشر ساعات ليحصلوا على البنزين بالسعر الحر“.



عضو القيادة المركزية لـ “حزب البعث” في سوريا مهدي دخل الله، ذكر قبل أيام أن الحكومة تحصل على بعض بواخر النفط عبر دفع “الرشوة“، من أجل وصول البواخر إلى السواحل السورية.



وقال دخل الله في لقاء مع إذاعة “شام إف إم” إن: “بواخر النفط المتوجهة إلى سوريا، يتم السماح لها بالمرور من قناة السويس، بعد دفع رشوة“، وذلك في ظل منع مرور البواخر الى سوريا بسبب العقوبات.



وبحسب تصريحات دخل الله، فإن هناك أشخاص مختصون يشرفون على عمليات دفع الرشاوي، من أجل اجتياز البواخر قناة السويس ووصولها إلى سوريا.