إصابة أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي
أصيب ثلاثة فلسطينيين واعتقل آخر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين بالضفة الغربية وتفجيرها منزلاً.
وذكرت وكالة وفا أن أعداداً كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وحولتها إلى ثكنة عسكرية وداهمت منزل الأسير عمر الجرادات وهدمت جدرانه ثم فجرته بالكامل.
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص باتجاه الفلسطينيين في البلدة ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان كما اعتقلت شاباً.
وفي الرابع عشر من شباط الماضي فجرت قوات الاحتلال منزل الأسير محمود جرادات في البلدة.
كما أصيب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها قرب جدار الفصل العنصري في قرية حبلة جنوب قلقيلية أطلقت الرصاص باتجاه شاب فلسطيني ما أدى لإصابته.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ثلاثة أطفال فلسطينيين من قرية سنجل شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت ثلاثة اطفال.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس ستة فلسطينيين في الضفة الغربية.
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