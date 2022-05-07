إخماد حريقين منفصلين في دمشق

07-05-2022

إخماد حريقين منفصلين في دمشق

إخماد حريقين منفصلين في دمشق

أخمد عناصر فوج إطفاء دمشق اليوم حريقين متفرقين الأول ضمن منزل بمنطقة الشيخ محيي الدين والثاني ضمن سيارة بالبرامكة في دمشق.

وذكر قائد فوج اطفاء دمشق العميد داؤد عميري الحريق الأول نشب ضمن منزل بطلعة الحنابلة في منطقة الشيخ محيي الدين فيما نشب الحريق الثاني ضمن سيارة بدوار الفلاحين في منطقة البرامكة.

وأشار العميد عميري إلى أنه وفور تلقي بلاغ بنشوب الحريقين توجهت زمر من فوج اطفاء دمشق إلى مكاني الحريقين وعملوا على الإخماد والتبريد مبيناً أن الأضرار اقتصرت على الماديات دون وقوع إصابات.

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