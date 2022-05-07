حالة الطقس 7/5/2022

تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر وخاصة فوق المنطقة الساحلية والجزيرة وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.