استهداف 44 مركز قيادة و196 معقلاً للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الصاروخية والمدفعية قصفت خلال الليل 44 مركز قيادة و196 معقلا للقوات الأوكرانية مناطق تمركز جنودها ومعداتها كما دمرت أسلحة ومعدات وصلت من الولايات المتحدة وأوروبا في منطقة خاركوف بغارات جوية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم “استهدف الطيران العملياتي التكتيكي وسلاح الجو خلال الليل 18 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينها نقطتا قيادة في مقاطعة خاركوف وخمس مناطق لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية وثلاثة مستودعات للذخيرة والوقود في مقاطعة أوديسا”.

وأوضح كوناشينكوف انه تم القضاء على 280 مقاتلاً من القوميين الأوكرانيين كما تم تعطيل 48 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 13 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعات نيكولاييف وخيرسون وخاركوف إضافة إلى جمهورية دونيتسك الشعبية.

أشار المتحدث إلى اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية أوكرانية من طراز “توتشكا أو” وتسع مقذوفات لراجمات الصواريخ “سمبرتش” في منطقة مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركوف.

وأكد كوناشينكوف أنه تم منذ بدء العملية الخاصة إسقاط 152 طائرة و112 هليكوبتر و 762 مسيرة و تدمير 295 من المنظومات الصاروخية المضادة للجو و 2895 من الدبابات والآليات المدرعة و 333 من راجمات الصواريخ و 1364 من مدافع الميدان والهاون وكذلك 2716 من المركبات العسكرية الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.