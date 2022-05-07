معلومات استخباراتية أمريكية سمحت باستهداف جنرالات روس في أوكرانيا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار أن الولايات المتحدة وفرت معلومات استخباراتية ساعدت القوات الأوكرانية في “قتل الكثير من الجنرالات الروس” خلال الحرب الأوكرانية.

وقالت الصحيفة إن واشنطن مدت أوكرانيا بتفاصيل عن التحركات المتوقعة للقوات الروسية ومواقعها وتفاصيل عن المقرات العسكرية الروسية المتنقلة، مضيفة أن أوكرانيا “استفادت من هذه المعلومات” ونفذت ضربات مدفعية وهجمات أخرى أسفرت عن مقتل ضباط روس. ووفقا للصحيفة قال مسؤولون أوكرانيون إنهم قتلوا نحو 12 جنرالا روسيا في مضمار القتال استنادا على المعلومات التي وفرتها المخابرات الأمريكية.

في المقابل، وصف مجلس الأمن القومي الأمريكي المعلومات التي أوردها التقرير الصحفي بأنها “غير مسؤولة”. وقالت المتحدثة باسم المجلس أدريان واتسون لوكالة فرانس برس في رسالة بالبريد الإلكتروني إن “الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية عن ساحة المعركة لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم”، مشددة أن الولايات المتحدة “لاتقدم” معلومات استخباراتية “بهدف قتل جنرالات روس”.

مسؤولون روس وسط المعارك؟

وفي هذا الإطار، كان البنتاغون قد أعلن الإثنين الماضي أن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف قام بزيارة استمرت “لأيام” الأسبوع الماضي على الجبهة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، ما يوحي بأن كبار المسؤولين العسكريين الروس يقتربون من ساحة المعارك. لكن البنتاغون لم يؤكد شائعات تحدثت عن إصابة غيراسيموف بجروح. بينما أعلن مستشار لوزير الداخلية الأوكراني الأحد الماضي أن عددا من الضباط الروس أصيبوا في “انفجار” في إيزيوم بشرق أوكرانيا، وأن رئيس الأركان الروسي كان متواجدا في الموقع، لينفي مسؤول أوكراني آخر بعد ذلك إصابة الجنرال الروسي.

وكالات