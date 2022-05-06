إطلاق سراح دفعة من المشمولين بالعفو الرئاسي في حلب وحماه واللاذقية 

في إطار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس الأسد ، والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان أفرجت الجهات المعنية عن دفعة من الموقوفين

ففي حلب تم اطلاق سراح 43 موقفاً مشمولاً بالعفو الرئاسي في قاعه الاجتماعات في مبنى المحافظة

وفيما يلي أسماء الذين اطلق سراحهم من أبناء محافظة حلب

1- ماهر عبدالوهاب الصفر

2- آلاء محمد مجانين

3- وفاء نوري باكير

4- هبة محمد سامح حداد

5- حسام محمد حسني زومي

6- عبدالقادر احمد الظن

7- محمد خير السخني

8-يوسف محمد غسان الشلح

9-محمد علي محمد خبازة

10- محمد بدر محمد علي خبازة

11- سعدالله محمد عارف الغباري

12- محمد شكري جعفو

13- محمد جميل رضوان عيسى

14- المجند احتفاظ محمود محمود صنونو

15- محمود حبيب احمد

16- علي بكري بكبوك

17- حمديه عبد الله المحمد

18- عمر محمد الحسين الشخير

19 المجند عماد الدين عبد الهادي مرشحة

20- المجند احمد جمال الحوري

21-المجند ملهم احمد عبده الصادق

22- محمد ربيع قرمش

23-ياسر محمد زاهي العلي

24- كامل عبد الجليل كاتبة

25- محمود عمر الحميدي

26-حسين احمد الاحمد

27-المجند الاحتياط محمد عبد الوهاب سواح

28- محمد مازن اميري

29-شديد وسمي الشديد

30- فؤاد احمد محمد

31-رياض عبد المنعم الخلف

32-عبد الحميد خليل الحاج محمد

33-محمد هارون رشيد بن عزت

34- خالد احمد علي

35- احمد نور عثمان بن عبد العزيز

36- يوسف محمد موسى

37-مصطفى اصطيفي بن عبد الرحمن

38-احمد العلوش بن ابراهيم

39محمد جمال بن بكري

40- مصطفى دابان بن علي

41- احمد جمعة بن عبد القادر

42-محمد علي جفل بن عبد القادر

43- ياسر كردي بن عبد القادر

كمااطلاق سراح / 3 / موقوفين آخرين من أبناء محافظة حلب وإيصالهم إلى ذويهم..

وهم :

1- علي رستم بن حسن

2-محمد الخميس بن جمعة

3- خالد الحجي بن عبد الحميد

وفي حماة : تم الإفراج 32 ممن شملهم العفو حيث تم استقبالهم في مبنى الأمانة العامة لمحافظة حماة وتسليمهم إلى ذويهم وإيصالهم إلى مناطقهم وبلداتهم عن طريق ذويهم ورؤساء الوحدات الإدارية.

أما في اللاذقية فقد وصل 6 أشخاص من المفرج عنهم بموجب مرسوم العفو العام من دمشق إلى مبنى المحافظة لتسليمهم إلى ذويهم.

و تمت دعوة أهالي المفرج عنهم لاستلامهم من مبنى المحافظة دون تكبد عناء السفر إلى دمشق

فيمايلي أسماء المفرج عنهم باللاذقية:

تيسير أحمد أحمد والدته دولة تولد 1983 اللاذقية

خالد أحمد السراج والدته زنوب تولد 1969 اللاذقية

فخر الدين فاروق كربوج والدته فاتن تولد 1985

عائده حسن حجازيه والدتها فاطمة تولد 1969 اللاذقية

سهام خالد عبد الوهاب والدتها حيه 1972 اللاذقية

سراب وليد نداف والدتها سهام تولد 1998 اللاذقية



و كان الرئيس الأسد قد أصدر، السبت الماضي، مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين، عدا "تلك التي أفضت إلى موت إنسان".



وشمل المرسوم الجديد الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ السبت 30 أبريل 2022.

ويتألف المرسوم من 3 مواد، تنص الأولى على أنه "يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته".

بينما تقول المادة الثانية إن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، و"للمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة".

