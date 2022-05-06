الفيفا يعلن موعد مباريات ملحق بطولة كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مواعيد الملحق المؤهل لكأس العالم في قطر، يومي 13 و14 حزيران المقبل.

وتلعب الإمارات ضد أستراليا في الملحق الآسيوي في السابع من حزيران، على أن يلتقي الفائز منهما مع بيرو في 13 حزيران.

وسينضم الفائز من هذه المواجهة إلى المجموعة الرابعة بكأس العالم، بجانب فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.

وتلعب كوستاريكا ضد نيوزيلندا في 14 حزيران من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم، المقرر في تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين.

وسيلعب الفائز من هذه المواجهة في المجموعة الخامسة بالمونديال، مع إسبانيا وألمانيا واليابان.

إضافة إلى الملحقين الدوليين، تبقى بطاقة عالقة بسبب الح.رب الروسية الأوكرانية، بين الفائز في مباراة ويلز واسكتلندا/أوكرانيا في 1 و5 حزيران.

وتقام جميع المباريات الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي للدولة المضيفة قطر.

يذكر أن مباريات بطولة كأس العالم ستقام في الفترة بين 21 تشرين الثاني و18 كانون الأول. وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة بين قطر، بصفتها البلد المضيف، والإكوادور.