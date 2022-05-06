كم بلغ التضخم السنوي في سوريا لعام 2020.. ؟!

كشف التقرير الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء أن التضخم السنوي في سوريا لجميع السلع في العام 2020 بلغ 163.1 % مقارنة مع العام 2019.

وفي التفاصيل، بلغ أكبر تضخم سنوي في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 في قطاع المطاعم والفنادق حيث بلغ 526.2 ، يليها المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه بتضخم سنوي وصل إلى 249.4 ، جاء بعدها السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية بتضخم سنوي بلغ 230.3، ثم المشروبات غير الكحولية بتضخم سنوي 224.9، ثم التبغ محققاً تضخماً سنوياً 223.1، فالمشروبات الكحولية والتبغ بتضخم سنوي 220.4، يليه البن والشاي والكاكاو 217.9، والفواكه ،بلغ التضخم السنوي 205.4، ثم اللبن والجبن والبيض بتضخم سنوي 199.7، يليها الزيوت والدهون بـتضخم سنوي 198.0.

ووفقاً للمكتب فقد بلغ التضخم السنوي للتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 194.6، يليه الخبز والحبوب بتضخم سنوي 178.0… ومن النسب المذكورة في التقرير بلغ التضخم السنوي للأحذية 159.9، وللأثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الأرض بلغ 147.5، وللأسماك والأغذية البحرية بلغ 143.2 وللبقول والخضر140.5، وللحوم 139.2، وللصحة 132.9، وللنقل 103.4، والسكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى 46.7، وللتعليم 42.8، والاتصالات 39.5، وإيجارات السكن الفعلية+المحتسبة 13.2.

وبلغ التضخم السنوي للأغذية 169.5.

علماً أن إمدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن كان التضخم السنوي لها وفقاً للمكتب صفر.

