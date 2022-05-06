بعد تدهور العلاقات.. 4 سيناريوهات لعلاقة تل أبيب وموسكو إزاء سوريا

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية أن “إسرائيل” باتت أمام 4 سيناريوهات في سوريا معظمها سلبي بعد تدهور العلاقة مع روسيا.

ووفقاً للصحيفة فإن «السيناريو الأول هو أن يبقى كل شيء على حاله، أي أن تتعامل روسيا وإسرائيل إلى سوريا كملف مستقل ومنفصل، والثاني هو أن تقوم موسكو بتغيير وجهة نظرها قليلاً وتمنح إيران حرية أكبر في العمل في أجزاء من سوريا بما يشمل نقل المزيد من الصواريخ إلى قاعدة الإمام علي أو نصب منظومات دفاع جوي إيرانية مثل نظام خرداد الثالث داخل قاعدة T-4 الجوية أو حتى منح إيران امتيازاً كبيراً يمكنها من نشر قواتها بالقرب من قاعدة حميميم الجوية في الشمال».

ولم تستبعد الصحيفة أن تقدم موسكو الدعم الدفاع الجوي للقوات السورية ولا سيما أنها سبق أن أعلنت تزويدها بصواريخ إس -300.

في حين توقعت الصحيفة أنه من السيناريوهات المتوقعة يمكن أيضاً أن يمنح الكرملين القوات السورية المزيد من المعلومات الاستخباراتية أو المزيد من المساعدة في أشياء مثل الرادار أو كشف تفاصيل عملياتية للغارات الجوية الإسرائيلية أو تعزيز أنشطة من قبيل تسيير دوريات مشتركة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، علّقت على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي قال خلالها إنّ «أدولف هــــــــ.تلر كان لديه دم يهودي”، وإنّ الشعب اليهودي الحكيم يقول إنّ أكثر المعادين للسامية حماسةً، كقاعدة عامة، هم يهود».

وذكرت “القناة الـ12” أنّ “تصريحات لافروف هي ذروة تدحرج العلاقات المركبة جداً بين روسيا وإسرائيل”، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.