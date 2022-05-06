توائم مالي التسعة بصحة جيدة

قال والد "توائم مالي التسعة" إنهم جميعا يتمتعون بصحة جيدة بعد مرور سنة على ميلادهم.

وقال الأب، ويدعى عبد القادر عربي، ويعمل ضابطا في جيش مالي، "إنهم في مرحلة الحبو الآن، وبعضهم يستطيع الجلوس وبعضهم يمكنه المشي إذا استند إلى شيء ما".

ومازال التوائم يخضعون للرعاية في مركز صحي مغربي ولدوا فيه، وقال الوالد إن والدتهم، حليمة سيسي، البالغة من العمر 26 عاما تتمتع أيضا بصحة جيدة.

وحطم التوائم التسعة سجلات غينيس القياسية لأكبر عدد من التوائم يبقون على قيد الحياة.

