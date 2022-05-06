تجدد احتجاجات السودان

قتل متظاهر وأصيب العشرات بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع، في احتجاجات جديدة سيرتها لجان المقاومة السودانية في الخرطوم، الخميس، للمطالبة بالحكم المدني.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية: " إن قوات الأمن استخدمت العنف المميت، مستخدمة كل أنواع الأسلحة ضد المتظاهرين السلميين".

وأوضحت اللجنة أن المحتج القتيل "دهسته عربة تابعة لقوات الأمن".

ومنذ أكثر من 6 أشهر، يشهد الشارع السوداني اضطرابات متزايدة في ظل الاحتجاجات على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول الماضي، التي قتل فيها حتى الآن 95 محتجا على الأقل.