أرقام صادمة لوفيات كورونا حول العالم

تسببت جائحة فيروس كورونا في وفاة ما يقرب من 15 مليون شخص حول العالم، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

ويمثل هذا الرقم وفيات تزيد بنسبة 13 في المئة عن ما كان متوقعا على مدى عامين.

وتعتقد منظمة الصحة العالمية أن العديد من الدول قللت من الأعداد الرسمية للمتوفين بسبب كوفيد 19، حيث تم الإبلاغ عن 5.4 مليون وفاة فقط.

في الهند، كان هناك 4.7 مليون حالة وفاة بسبب الوباء، كما تقول المنظمة - 10 أمثال الأرقام الرسمية - أو ما يقرب من ثلث وفيات كوفيد على مستوى العالم.

وشككت الحكومة الهندية في التقدير، قائلة إن لديها "مخاوف" بشأن المنهجية المستخدمة في التوصل لهذه الأرقام، لكن دراسات أخرى توصلت إلى استنتاجات مماثلة حول حجم الوفيات في هناك.

ويُطلق على المقياس الذي استخدمته منظمة الصحة العالمية "الوفيات الزائدة"، أي عدد الأشخاص الذين ماتوا أكثر من المتوقع عادةً بناءً على معدل الوفيات في نفس المنطقة قبل ظهور الوباء.

تأخذ هذه الحسابات أيضا في الاعتبار الوفيات التي لم تكن مباشرة بسبب كوفيد، وإنما كانت ناجمة عن آثاره غير المباشرة، مثل عدم قدرة الأشخاص على الوصول إلى المستشفيات للحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها. كما يمكن تبريرها بسبب ضعف حفظ السجلات في بعض المناطق، وقلة الاختبارات في بداية الأزمة.

وشملت البلدان التي لديها معدلات منخفضة من الوفيات الزائدة الصين، التي لا تزال تتبع سياسة "صفر كوفيد" والتي تشمل الاختبارات الجماعية والحجر الصحي، وكذلك أستراليا التي فرضت قيودا صارمة على السفر لإبقاء الفيروس خارج البلاد، إلى جانب اليابان والنرويج.