الطاقة والقمح في طريقهما للارتفاع عالمياً بنسبة 50%

توقع البنك الدولي حدوث زيادة تاريخية في الأسعار العالمية للطاقة بنسبة 50% في عام 2022، بينما سترتفع السلع الأخرى بنسبة 20%، في ظل الأوضاع المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وذكر البنك في تقرير له، أن أسعار موارد الطاقة قد تكون في عام 2022 أعلى بكثير مما كانت عليه عام 2021، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك انخفاض في الأسعار على المدى المتوسط.

وقال خبراء البنك الدولي: إن «الأرقام الحقيقية تبين أنها أعلى بكثير مما كان متوقعاً، حيث أن روسيا وأوكرانيا تعتبران مصدرين عالميين رئيسيين للوقود الأحفوري والأسمدة والحبوب والمعادن».

وبيّن الخبراء أن سوق السلع الأساسية يشهد ارتفاعاً في الأسعار والطلب، على خلفية انتعاش الاقتصاد العالمي بعد أزمة كورونا.

كما توقعوا أن يبلغ متوسط سعر النفط من ماركة “برنت” هذا العام لمستوى 100 دولار للبرميل، أي أعلى بنسبة 42% من متوسط السعر في عام 2021.



فيما أضاف البنك الدولي أن القمح قد يسجل زيادة بأكثر من 40%، داعياً السياسيين في العالم إلى حماية الطبقات الفقيرة من ارتفاع الأسعار.