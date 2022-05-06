استعداداً لـ الفيانال فور.. سلة تشرين يضم لاعبة أوكرانية

استطاعت إدارة نادي تشرين بالتعاقد مع اللاعبة الأوكرانية “دارينا ميرونينكو”، والتي من المتوقع وصولها مساء اليوم الخميس إلى مدينة اللاذقية من أجل الالتحاق في فريق سيدات تشرين بكرة السلة للمشاركة معه في الأدوار النهائية من عمر الدوري “الفاينال فور”.

اللاعبة دارينا هي من مواليد 1999 وتبلغ من العمر 23 سنة، وتلعب بالمركزين 3/4، و يبلغ طولها 190 سم، وسبق لها أن مثلت منتخبات اوكرانيا تحت 16/18 عام، وكما شاركت مع فريقها متصدر الدوري الاوكراني في بطولة اوروبا تحت 20 عام مستوى B.