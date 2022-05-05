05-05-2022
صفائح عجين مليئة بالحشرات في اللاذقية
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أكد المهندس كنان سعيد مدير المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية أنه تم من خلال تشديد الجولات والمتابعة خلال فترة عيد الفطر ضبط محل لتقديم اللحم المشوي و”صفائح” العجين لمخالفته الشروط الصحية” بسبب وجود حشرات ضمن المحل وعلى المعدات المستخدمة ضمن المطعم” في حي الرمل الشمالي.
وبيّن سعيد أنه تم إغلاق المحل بالشمع الأحمر مع فرض غرامات مالية وفق القوانين والأنظمة. مشيراً إلى استمرار الجولات المكثفة طوال فترة العيد.
المصدر : تشرين
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