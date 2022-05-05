صفائح عجين مليئة بالحشرات في اللاذقية

05-05-2022

صفائح عجين مليئة بالحشرات في اللاذقية

صفائح عجين مليئة بالحشرات في اللاذقية.jpg

أكد المهندس كنان سعيد مدير المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية أنه تم من خلال تشديد الجولات والمتابعة خلال فترة عيد الفطر ضبط محل لتقديم اللحم المشوي و”صفائح” العجين لمخالفته الشروط الصحية” بسبب وجود حشرات ضمن المحل وعلى المعدات المستخدمة ضمن المطعم” في حي الرمل الشمالي.

وبيّن سعيد أنه تم إغلاق المحل بالشمع الأحمر مع فرض غرامات مالية وفق القوانين والأنظمة. مشيراً إلى استمرار الجولات المكثفة طوال فترة العيد.


المصدر : تشرين

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