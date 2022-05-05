05-05-2022
الروبل الروسي يقفز إلى أعلى مستوياته أمام الدولار واليورو منذ نحو عامين
انخفض سعر صرف الدولار واليورو مقابل الروبل، أمس الأربعاء، وتمّ تداول العملة الأميركية دون مستوى 69 روبلاً للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو 2020، فيما تمّ تداول اليورو دون مستوى 73 روبلاً.
وفي مستهل التعاملات، تراجع سعر صرف الدولار إلى مستوى 68.63 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو 2020، في حين انخفض سعر صرف اليورو إلى مستوى 72 روبلاً.
وعلى صعيد تداولات الأسهم، تراجع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل (MICEX) بنسبة 0.02% إلى 2444.67 نقطة، في حين صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار (RTS) بنسبة 0.87% إلى 1091 نقطة
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