ريال مدريد يفوز على مانشستر سيتي

تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف في مقابل هدف في مباراة “مثيرة”. قلب فيها الريال الطاولة على الفريق الإنكليزي، ليعبر إلى نهائي “التشامبيونز ليغ” بإجمالي المباراتين (6-5).

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في ظل استحواذ للسيتي وتنظيم عالي لريال مدريد وتألق من الحارس تيبو كورتوا.

في الشوط الثاني، تغيرت الأمور وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رياض محرز في الدقيقة الـ73.

لكن ريال مدريد لم يستسلم وقلب الطاولة على السيتي، في مباراة ستبقى خالدة في صفحات تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا.

تعادل ريال مدريد في الدقيقة الـ90 عبر البديل رودريغو، ليعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثاني للريال، وهو هدف التعادل في مجموع المباراتين (5-5)، بعد فوز السيتي ذهاباً (3-4).

وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافية الأول، حصل ريال مدريد على ركلة جزاء، نفذها كريم بنزيما مسجلاً الهدف الثالث (د95).

وسيواجه ريال مدريد الذي توج باللقب 13 مرة، ليفربول حامل اللقب 6 مرات، بعد تأهل الأخير على حساب فياريال. ستلعب المباراة النهائية، السبت 28 أيار/مايو الجاري.



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