عاصفة غبارية شديدة في دير الزور تتسبب بحجب الرؤية

تعرضت مدينة دير الزور منذ ظهر اليوم لعاصفة غبارية شديدة تسببت بحجب الرؤية وحولت الأجواء إلى شبه مظلمة.

وبين مدير الصحة في دير الزور الدكتور بشار الشعيبي أن المديرية إثر حدوث العاصفة الغبارية أعلنت على الفور رفع الجاهزية في مشافيها والنقاط الطبية التابعة لها لاستقبال حالات الإسعاف لمرضى الربو التي تزداد في هذه الأجواء.

ودعا الشعيبي الجميع بشكل عام وخاصة مرضى الربو إلى عدم الخروج في هذه الأجواء إلا للضرورة إلى أن تنخفض شدة العاصفة الغبارية حفاظاً على صحتهم.