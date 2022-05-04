4 ميداليات ذهبية و4 فضية وميدالية برونزية لسورية في مسابقة StemCo الدولية للكيمياء

إنجاز دولي مهم حققه الأولمبياد العلمي السوري في مشاركته الأولى بمسابقة StemCo الدولية للكيمياء التي نظمتها سنغافورة عن بعد في الرابع والعشرين من شهر نيسان الماضي بمشاركة 48 متسابقاً مثلوا 11 دولة أوروبية وآسيوية.

وذكرت هيئة التميز والإبداع مساء اليوم أن المشاركة السورية تكللت بباقة متنوعة من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية حققها الأعضاء التسعة الذين مثلوا الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري للكيمياء بعد حصولهم على المراكز التسعة الأولى في اختبارات الانتقاء الأخيرة للفريق العالمي للكيمياء لعام 2022.

وأوضحت الهيئة أن الميداليات السورية تحققت في منافسات المسابقة التي أقيمت ضمن مستويين.. المستوى الأول “الصف الثالث الثانوي” حيث أحرز الميدالية الذهبية الطالب أحمد عز الدين من المركز الوطني للمتميزين بينما أحرز الميدالية الفضية كل من الطالب سلمان درويش من مدرسة المتفوقين الأولى بحمص والطالب محمد حاتم علي من مدرسة غسان مصطفى بطرطوس أما الميدالية البرونزية فأحرزها الطالب حمزة مسعود من المركز الوطني للمتميزين.

وفيما يتعلق بالمستوى الثاني “الصف الثاني الثانوي” فقد أحرز الميدالية الذهبية كل من غدير معلا من المركز الوطني للمتميزين ومحمد غزال حميدة من مدرسة الباسل للمتفوقين بحلب وسلمة عمران من مدرسة الباسل للمتفوقين بحمص فيما أحرز الميدالية الفضية كل من الطالبة سيدرة محفوض من مدرسة أيهم حسن بطرطوس والطالب عبد القادر الحسين من مدرسة المتفوقين بحلب.