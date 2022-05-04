04-05-2022
إطلاق صاروخين من غواصة روسية على أهداف في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية قصفت بصاروخين من طراز كاليبر أهدافاً برية على أراضي أوكرانيا.
وقالت مصادر بالوزارة في إفادة صحفية اليوم “إنه كجزء من تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة أخرى بصواريخ كروز عالية الدقة من طراز كاليبر على البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية”.
وأشارت المصادر إلى قيام طاقم غواصة من أسطول البحر الأسود بإطلاق صاروخين من طراز كاليبر من البحر الأسود على أهداف أرضية محددة على أراضي أوكرانيا.
إضافة تعليق جديد