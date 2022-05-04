لافروف: هتلر أصوله يهودية والاحتلال يستدعي سفير روسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصله يهودي، وكذلك كان هتلر دمه يهوديا أيضا، في حين قام الاحتلال الإسرائيلي باستدعاء سفير روسيا جراء ذلك.

وقال مهاجما زيلينسكي: "أصوله يهودية، ولكن ذلك لا يعني غياب العناصر النازية في بلاده".

وتابع: "يستطيع زيلينسكي تعزيز السلام بين الدول إذا كفّ عن إعطاء أوامره لقواته النازية التي تحترف الجريمة".



في حين قام الاحتلال الإسرائيلي باستدعاء السفير الروسي، إثر تصريحات لافروف بشأن "أصول هتلر اليهودية"، بحسب ما أكدته قناة "كان" العبرية الرسمية.

واتهم لافروف زيلينسكي بأنّه "يغير موقفه باستمرار"، محملا الأوكرانيين مسؤولية "تخريب المفاوضات، ومعتبراً في الآن نفسه أنّ الغرب "سرق" الأموال الروسية من خلال العقوبات.

وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا في سيادتها".