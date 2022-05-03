03-05-2022
ماكرون يؤكد لبوتين استعداده للمساهمة في الوصول إلى اتفاقيات سلام في أوكرانيا
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده للمساهمة في الوصول إلى اتفاقيات من أجل إحلال السلام في أوكرانيا.
وقال قصر الإليزيه في بيان بعد المحادثة الهاتفية بين الرئيسين: "أعرب الرئيس الفرنسي عن استعداده للمساعدة في تهيئة الظروف لحل تفاوضي يضمن السلام، فضلا عن الاحترام الكامل لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".
وتابع البيان: "جدد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار" في أوكرانيا.
وأعلنت وسائل إعلام فرنسية أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي ونظيره الروسي استمر لأكثر من ساعتين.
المصدر: "تاس"
إضافة تعليق جديد