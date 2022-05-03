ماكرون يؤكد لبوتين استعداده للمساهمة في الوصول إلى اتفاقيات سلام في أوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده للمساهمة في الوصول إلى اتفاقيات من أجل إحلال السلام في أوكرانيا.

وقال قصر الإليزيه في بيان بعد المحادثة الهاتفية بين الرئيسين: "أعرب الرئيس الفرنسي عن استعداده للمساعدة في تهيئة الظروف لحل تفاوضي يضمن السلام، فضلا عن الاحترام الكامل لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وتابع البيان: "جدد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار" في أوكرانيا.

وأعلنت وسائل إعلام فرنسية أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي ونظيره الروسي استمر لأكثر من ساعتين.

المصدر: "تاس"