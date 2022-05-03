الرئيس اللبناني يعود إلى ما قاله قبل 24 عاما عن الانتخابات

03-05-2022

الرئيس اللبناني يعود إلى ما قاله قبل 24 عاما عن الانتخابات

استذكر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، ما كتبه عام 1988، حول الانتخابات في لبنان.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال ميشال عون: "مع تصاعد منسوب المال الانتخابي أستذكر ما كتبت في العام 1998:

- تحاشوا أن تنتخبوا المرشحين لما في جيوبهم فهذا لهم، بل اختاروهم لما في قلوبهم وعقولهم فهذا لكم.

- اعملوا على إيصال الشرفاء المتحلين بإرادة العمل، فالشرف يحميهم من المذلات، وإرادة العمل تعطيهم القدرة على التنفيذ والإنجاز".


المصدر: RT

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...