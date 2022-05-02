راقب رئيس الحكومة ووزير الدفاع.. بجاسوس  يضرب في إسبانيا

تعرض هواتف رئيس الوزراء في إسبانيا “بيدرو سانشيز” ووزيرة الدفاع “مارغاريتا روبلس” عبر برنامج “بيغاسوس”، بحسب تصريحات رسمية إسبانية.

وتعرضت هواتف سانشيز وروبلس لعمليات تنصت “خارجية” و”مخالفة للقانون بواسطة برمجية بيجاسوس بحسب إعلان رسمي للحكومة.

وزير الشؤون الرئاسية “فيليكس بولانيوس” وخلال مؤتمر صحفي عقد على عجلة قال «هذه ليست افتراضات» متحدثاً عن وقائع “خطرة للغاية” سجلت في العام 2021.

وكان برنامج بغاسوس المثير للجدل قد فجر توترات عدة منذ أن برز اسم شركة “إن إس أو” الإسرائيلية إلى الواجهة بعد تقارير أفادت بأن عشرات الآلاف من الناشطين الحقوقيين والصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال في كل أنحاء العالم أدرجوا كأهداف محتملة للبرنامج الذي طورته.

وبمجرد تنزيل البرنامج على هاتف جوال، يتيح “بيغاسوس” التجسس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

وبعد كشف الفضيحة، تباينت ردود الفعل فرفعت دعاوى من أشخاص اعتبروا أنهم ضحايا عمليات التجسس أو دول رأت أنها اتهمت عن غير حق.