تراجع سعر الذهب عالمياً

هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على الذهب، وذلك قبل اجتماع رئيسي لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1890.69 دولار للأونصة.



وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1% إلى 1893.40 دولار.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في الثالث من الشهر الجاري وتعلن قرارها في اليوم التالي.

ويبدو أن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفردالي مستعدون لإعلان سلسلة من الارتفاعات القوية في أسعار الفائدة حتى الصيف على الأقل لمواجهة التضخم السريع وتكاليف العمالة المرتفعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.66 دولاراً للأونصة، كما انخفض البلاتين 0.2% إلى 929.51 دولار وتراجع البلاديوم 1.7% إلى 2281.99 دولار.