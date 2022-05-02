خطيب زاده: الاتفاق النووي جاهز وأمريكا أوقفت محادثات فيينا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن الاتفاق بشأن برنامج ايران النووي في فيينا جاهز وينتظر التوقيع لافتاً إلى أن الولايات المتحدة أوقفت محادثات فيينا.

وقال خطيب زاده في مقابلة تلفزيونية بثت اليوم “لم تستطع الولايات المتحدة اتخاذ القرار السياسي بخصوص الاتفاق وأوقفت المحادثات عند مواضيع محدودة ولكنها مهمة جداً” مضيفاً: “إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن تتمسك بالنهج الذي سلكه سلفه دونالد ترامب بدلاً من أن تثبت أنها صادقة فيما تقول”.

وأعلن خطيب زاده استعداد إيران للعودة إلى محادثات فيينا في حال اتخذت أمريكا القرارات السياسية اللازمة في المواضيع القليلة العالقة مضيفاً: “ننتظر أن تثبت مجموعة (4 +1) أن واشنطن قادرة على الالتزام بتعهداتها”.