مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا قسد إثر هجوم بريف دير الزور

قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي خلال هجوم بالرشاشات والقذائف استهدف أحد نقاطها بريف دير الزور الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية إن “هجوماً بالأسلحة الرشاشة والقذائف نفذه مجهولون استهدف نقطة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” الانفصالية في قرية السجر شمال دير الزور ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العناصر ممن كانوا متواجدين داخل النقطة”.

ولفتت المصادر إلى أن هذا الهجوم يعد الأكبر والأعنف الذي يستهدف الميليشيا خلال الأسابيع الأخيرة في المنطقة حيث شارك فيه نحو 20 مسلحاً استخدموا قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة بكثافة ومن محاور عدة.

وقتل أمس عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” وأصيب آخرون واعطبت عدة آليات إثر هجمات بعبوة ناسفة والأسلحة الرشاشة على سيارتين عسكريتين ونقطة عسكرية تابعة للميليشيا بريف الرقة.