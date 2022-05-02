الرئيس الأسد والشيخ محمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر السعيد

02-05-2022

الرئيس الأسد والشيخ محمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر السعيد

الرئيس الأسد والشيخ محمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر السعيد

تبادل السيد الرئيس بشار الأسد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني بحلول عيد الفطر السعيد وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما مساء اليوم.

وأعرب سيادته وسمو الشيخ محمد بن زايد عن تمنياتهما للشعبين الشقيقين السوري والإماراتي بدوام الخير والتقدم وللعلاقات المتينة بين البلدين والتعاون الثنائي الذي يجمعهما مزيداً من الازدهار في المجالات كافة.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...