:موسكو تستهدف مخازن أسلحة أميركية في مطار أوديسا 

انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر استهدافات عالية الدقة لمنشآت عسكرية أوكرانية أمس الأحد، بينها مطار ومخازن.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أمس “استهداف منشآت عسكرية ونقاط لتجمع القوات والمعدات، بصواريخ جوية عالية الدقة، إضافة إلى مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية ومناطق في مقاطعة خاركوف”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، تدمير مدرج مطار “أوديسا”، ومخازن أسلحة أميركية وأوروبية بصواريخ “أونيكس” عالية الدقة.

وأكّدت وزارة الدفاع الروسية أنّ الاستهداف جرى لمخزن للأسلحة الأوروبية والأميركية التي وصلت إلى المطار، بينما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت استهداف المطار بصواريخ دقيقة، بلغ عددها 3 صواريخ.

واستهدفت الصواريخ المدرج الذي كان متوقفاً عن العمل منذ فترة وأعيد تشغيله بشكل غير علني منذ ساعات، إذ رصدت عدسات كاميرات الأوكرانيين في محيط المطار مقاتلة حربية من نوع ميغ-29 أوكرانية أقلعت من المطار قبيل استهدافه بوقت قصير.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية، إن القوات الجوفضائية الروسية قصفت بصواريخ جوية عالية الدقة 7 منشآت عسكرية من بينها: أربعة نقاط لتجمع القوات العسكرية وتركيز المعدات، بالإضافة إلى 3 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية ومناطق في مقاطعة خاركوف.



ونُشرت مقاطع فيديو تظهر قيام الجيش الروسي بإطلاق صواريخ من نوع “أونيكس” على أهداف عسكرية في أوكرانيا.

والصاروخ “أونيكس” من الصواريخ فرط الصوتية الدقيقة والحديثة التي يصنعها الجيش الروسي، يبلغ طوله نحو 9 أمتار ووزنه يفوق الـ 3 طن، ويصل مداه في نسخه التي تطلق من منصات أرضية ضدّ أهداف أرضية إلى 300 كيلومتر ووزن رأسه الحربي نحو 250 كيلوغرام، ويوجد منه نسخ تطلق من الزوارق البحرية والغواصات يصل مداها إلى 800 كيلومتر ولا تعرضها روسيا للتصدير.



وسبق لروسيا أن استخدمت مثل هذه الصواريخ خلال العملية العسكرية الجارية في استهدافات سابقة لأهداف ومنشآت عسكرية أوكرانية، خاصة في مناطق دونباس.



كما انتشرت مقاطع لاستهداف القوات الروسية لطائرة حربية أوكرانية وإسقاطها أمس، فيما لم يتمّ تأكيد وقت الصورة ومكانها. وأظهرت مقاطع أخرى حطاماً لطائرة “بيرقدار” المسيرة التركية، حديثة الصنع، أسقطتها القوات الروسية أمس لتكون السادسة خلال 6 أيام.