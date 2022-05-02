تفاصيل عن طالبة الاعلام المفقودة يرويها والدها

بعد تداول صفحات التواصل الاجتماعي أخباراً عن اختفاء الفتاة مروة معتوق، تحدث والدها تيسير معتوق لـ شام إف إم وقال والدها أن الفتاة خرجت ظهر الأحد الماضي، حيث كان لديها تدريب في “كفرسوسة” توجهت إليه من منزلها في “قدسيا” ولم تعد حتى اليوم.

وأكد الوالد أنه لم يصل أي تهديد بشأنها، واستبعد ما تم تداوله عن اختطافها من قبل أي شخص، كما أكد أنه لا توجد أي مشكلة شخصية ضمن العائلة.

وأضاف أن العائلة تواصلت مع الجهات المعنية وتقدمت بضبط “تغيب”، ويتم البحث عنها، ولكن إلى الآن لم نتوصل لأي معلومة عنها.

وأضاف الأب: الفتاة مطلقة ولديها طفلين، وعمرها 32 سنة، ولا توجد أي خلافات شخصية بينها وبين طليقها، وهو يساعدنا في البحث عنها.

فيما بيّنت وزارة الداخلية أن بلاغاّ ورد حول تغيّب شابة عن منزلها منذ حوالي أسبوع بريف دمشق وأن التحقيقات لم تثبت أن هناك حادثة خطف.

وقالت الداخلية في بيان على صفحتها “فيسبوك” إنه: بتاريخ 25/4/2022 ادعى إلى مديرية منطقة قدسيا المواطن (تيسير . م) بموجب معروض قضائي محال أصولاً من النيابة العامة بقدسيا بتغيب ابنته (مروة . م) عمرها ثلاثون عاماً من منزله في قدسيا بتاريخ 24/4/2022 أثناء توجهها إلى دمشق كونها طالبة جامعية في كلية الإعلام وانقطع الاتصال معها ورغم البحث والسؤال عنها لم يعثر عليها.

وتم مباشرة التحقيقات وتنظيم ضبط أصولي بالحادثة في مركز شرطة قدسيا وأذيع البحث عن الفتاة أصولاً.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات لم تبيّن وجود أي مؤشر لحادثة خـطف، وكل ما يتم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها للخـطف من قبل أحد الأشخاص غير صحيح ، ومازالت التحقيقات والأبحاث مستمرة.