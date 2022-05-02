المحروقات تصرح برفع المخصصات

02-05-2022

المحروقات تصرح برفع المخصصات

نشطت مؤخراً السوق السوداء للبنزين في البلاد نتيجة لانخفاض عدد مرات التعبئة و قلة المعروض من المادة إذ وصل سعر الليتر في حماه إلى 8 آلاف ليرة سورية ، وفي اللاذقية إلى 7 آلاف ليرة سورية .


وفي هذا السياق كشف مصدر في فرع محروقات حماة أنه بدءاً من اليوم  سيتم زيادة مخصصات محافظة حماة من مادة البنزين إلى 13.5 طلباً باليوم و من مادة المازوت إلى 18 طلباً ،مع توفر بنزين الأوكتان 95 في محطتي طريقي حماة – محردة وحماة حمص.


بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة اللاذقية علي يوسف ، زيادة طلبات مادة البنزين الواردة إلى المحافظة لتصبح بمعدل 3 طلبات خلال فترة عطلة عيد الفطر، وذلك بدءاً من يوم الأحد.

يوسف اشار إلى أنه سيتم تزويد محافظة اللاذقية بطلبين من مادة بنزين أوكتان 95 بشكل يومي، على أن تكون التعبئة للسيارات الخاصة فقط.

الوطن 
 

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