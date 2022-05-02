نشاط المصانع في الصين يسجل انكماشاً أسرع من المتوقع بفعل الاغلاقات

أعلن المكتب الوطني للإحصاء الصيني ان مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع التصنيعي انخفض إلى 47.4 نقطة في أبريل نيسان من 49.5 في مارس آذار ، إذ سجل نشاط المصانع في الصين انكماشاً بوتيرة أكثر حدة في أبريل نيسان، بدعم من الإغلاقات المفروضة على نطاق واسع لمكافحة كوفيد-19 التي أدت إلى وقف الإنتاج الصناعي وتعطل سلاسل التوريد.

هذا وتقدم قراءة مؤشر مديري المشتريات، جنبا إلى جنب مع تراجع أكثر حدة في الخدمات، المؤشرات الأولى على أداء الاقتصاد الذي يعصف به توسيع قيود مكافحة كوفيد-19، مثل الإغلاق الممتد للمركز التجاري شنغهاي.

ويُعتقد أن العشرات من المدن الصينية الرئيسية في حالة إغلاق كامل أو جزئي بسبب سياسة مكافحة فيروس كورونا الصارمة.

وحسب وكالة cnbc عربي فقد تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.4 نقطة في أبريل نيسان من 49.5 في الشهر السابق، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 42.6 من 48.8 في مارس آذار.