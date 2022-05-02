وفد من الكونغرس الأمريكي في كييف.. هل بدأت حرب الزيارات ؟!

التقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي”، اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” في زيارة غير معلنة للعاصمة الأوكرانية كييف.

الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، قال إنه «عقد اجتماعاً مع نانسي بيلوسي في كييف ونشر مقطعاً مصوراً لزيارتها.

وكتب فولوديمير زيلينسكي في تغريدة على حسابه في تويتر قائلاً «شكراً للولايات المتحدة للمساهمة في حماية سيادة دولتنا ووحدة أراضيها»، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأرفق مع تغريدته فيديو يظهر فيه محاطاً بحراس مسلحين لدى استقباله بيلوسي ووفدا من الكونغرس أمام مقر الرئاسة في كييف ومن ثم خلال اجتماع مع المسؤولين الأمريكيين.

وأكد زيلينسكي «الولايات المتحدة هي من الأطراف الداعمة الرئيسية لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي»، بحسب الوكالة الفرنسية.

وقالت بيلوسي في المقطع المصور الذي نشره زيلينسكي على تويتر «لدينا قناعة بأننا نزوركم لنقول شكرا لقتالكم من أجل الحرية.. تخوضون معركة من أجل الجميع. التزامنا هو أن نكون بجانبكم حتى ينتهي القتال».

وجاءت زيارة بيلوسي ووفد الكونغرس بعد أسبوع على زيارة لكييف قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، أعلنا خلالها العودة التدريجية للوجود الدبلوماسي الأمريكي إلى أوكرانيا ومساعدة إضافية مباشرة وغير مباشرة تزيد على 700 مليون دولار.

وكان، الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اعتبر في وقت سابق أن “الحرب في القرن الحادي والعشرين عبثية”.

وأدلى غوتيريش بتصريحاته لدى وصوله إلى بوروديانكا في ضواحي كييف.