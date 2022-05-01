في بانياس..افتعل حريق في منزل بقصد السرقة وهذا ما حصل به ؟!

كشفت وزارة الداخلية السورية عن حادثة سرقة في أحد المنازل في مدينة بانياس بريف طرطوس.

وفي التفاصيل التي نقلتها الداخلية وعبر صفحتها الرسيمة على فيسبوك «ورد اتصال هاتفي إلى مركز شرطة مدينة بانياس بحصول حـ.ريق بأحد المنازل في حي القصور بمدينة بانياس، وعلى الفور تم التوجه إلى المكان وإطفاء الحريق بمساعدة رجال الإطفاء، وأثناء معاينة مكان الحـ.ريق أكد صاحب المنزل حدوث سرقة ضمن منزله وفقدان المصاغ الذهبي والمبالغ المالية».

وأضافت إنه «بعد التحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بصديق ابن صاحب المنزل الذي تعرّض للسرقة والحـ.رق وهو المدعو (حمزة. ز) وأُلقي القبض عليه بفترة وجيزة، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بسرقة مصاغ ذهبي وليرات ذهبية تقدر قيمتها بخمسة عشر مليون ليرة سورية، وسرقة مبالغ مالية بقيمة/1.596.000/ل. س مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألف ليرة سورية، كما اعترف بإقدامه على حـ.رق المنزل بقصد إخفاء معالم السرقة».

وتابع «تم استرداد المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً،وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص».